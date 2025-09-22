9 شهداء من عائلة حسنين ودلول في قصف إسرائيلي على عمارة الشوا وسط غزة

استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة الشوا قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر الطبية أن الشهداء هم:

نور دلول (8 سنوات)، ختام حسنين (32 عاماً)، نادين حسنين (6 سنوات)، محمد حسنين (6 سنوات)، ناجي حسنين (6 سنوات)، صلاح حسنين (40 عاماً)، ناجي حسنين (66 عاماً)، صابرين حسنين (24 عاماً)، وتغريد حسنين (39 عاماً).

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال على الأحياء السكنية في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من العائلات الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة.