القسام تبث فيديو لأسير (إسرائيلي) يهاجم نتنياهو ويدعو لإنقاذ الأسرى

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو جديد يظهر الأسير الإسرائيلي آلون أوهل وهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة الاحتلال، محمّلاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في غزة.

وقال أوهل في كلمته: "هل ما زال أحد يصدق نتنياهو؟ إنه ومن حوله يريدون قتلنا، نحن نعيش أيامنا الأخيرة، وقد أصبحنا عبئاً على حكومته."

كما طالب أوهل المبعوث الأميركي ديفيد ويتكوف بالضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من "قتل الأسرى"، وناشد عائلته والمستوطنين الاستمرار في الاحتجاجات للضغط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل.

ويأتي نشر الفيديو وسط تصاعد الغضب الشعبي في إسرائيل بشأن مصير الأسرى، ومع بدء العدوان البري على مدينة غزة، ما يزيد الضغوط على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع المقاومة.