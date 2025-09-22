"أكسيوس": ترامب يطرح غدًا خطة شاملة لإنهاء الحرب على غزة

نقلت شبكة "أكسيوس" الأميركية والقناة 12 العبرية عن مسؤولين أميركيين وعرب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض، يوم غد، رؤية شاملة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وبحسب التسريبات، تتضمن الخطة:

وقف القتال وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياءً وأمواتًا.

بحث آلية إدارة القطاع في المرحلة المقبلة، مع إمكانية منح السلطة الفلسطينية دورًا في غزة.

مشاركة الدول العربية في تمويل الخطة وتنفيذها، بما في ذلك إرسال قوات إلى الأرض للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على اطلاع على بعض بنود الخطة الأميركية، لكنها ليست خطته الخاصة.