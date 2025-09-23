مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ717

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ717 على التوالي، حربه الشرسة على قطاع غزة عبر غارات جوية وقصف مدفعي مكثّف، خلّف عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسط حصار خانق وتجويع متعمد لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 46 شهيدًا وإصابة العشرات، غالبيتهم في شمال غزة، حيث استقبل مستشفى الشفاء 33 شهيدًا، فيما استقبل مستشفى المعمداني 5 شهداء.

منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 65,344 شهيدًا و166,795 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 فلسطينيًا بينهم 147 طفلًا.

ميدانيًا، استهدف الاحتلال منزلًا في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وشن غارات على حي النصر شمال غرب المدينة، فيما فتحت طائرات مسيّرة النار على منازل المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة، وتجدد القصف المدفعي على مخيم الشاطئ.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوب حي الصبرة، ونفذت طائرة مسيّرة غارة غربي خان يونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه منازل المواطنين في مخيم الشاطئ.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 6 شهداء من مفترق المالية في حي تل الهوا ونقلهم إلى مستشفى الشفاء رغم استمرار المخاطر.