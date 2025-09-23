غوتيريش: لا مبرر للعقاب الجماعي في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية حق لا يمكن تأجيله

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنه "لا مبرر للعقاب الجماعي والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني أو للتدمير الممنهج للقطاع".

وشدد غوتيريش، في تصريحات له اليوم، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى سكان غزة، والإفراج عن جميع الرهائن. كما طالب بوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد الأمين العام أن إقامة الدولة الفلسطينية ليست مكافأة لأحد، بل حق أصيل للشعب الفلسطيني، محذرًا من ضياع فرصة حل الدولتين "قبل فوات الأوان".

وختم بدعوة الأطراف المعرقلة لمسار السلام إلى الإجابة عن سؤال أساسي: "ما هو البديل؟".