الأونروا: استهداف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة بين 11 و16 سبتمبر

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لغارات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة ما بين 11 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن من بين المنشآت المستهدفة 9 مدارس ومركزين صحيين، جميعها كانت تأوي أكثر من 11 ألف نازح فرّوا من القصف في مناطقهم.

وأكدت الأونروا أن استهداف مرافقها يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين والبنية التحتية الإنسانية في القطاع، وداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.