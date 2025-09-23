19 شهيداً منذ فجر اليوم بينهم 15 في مدينة غزة

استشهد 19 مواطناً فلسطينياً منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 15 شهيداً سقطوا في مدينة غزة وحدها بفعل القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي يطال الأحياء السكنية المكتظة.

وقالت مصادر طبية إن عدداً كبيراً من الشهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع في حالات صعبة، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف لمناطق مختلفة في القطاع، في ظل انقطاع الكهرباء ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي للسكان المحاصرين.