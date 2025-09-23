الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

19 شهيداً منذ فجر اليوم بينهم 15 في مدينة غزة

الرسالة نت

استشهد 19 مواطناً فلسطينياً منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 15 شهيداً سقطوا في مدينة غزة وحدها بفعل القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي يطال الأحياء السكنية المكتظة.

وقالت مصادر طبية إن عدداً كبيراً من الشهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع في حالات صعبة، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف لمناطق مختلفة في القطاع، في ظل انقطاع الكهرباء ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي للسكان المحاصرين.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306834

كلمات مفتاحية

غزة إبادة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر