تصعيد خطير في غزة واستشهاد أكثر من 20 مواطناً منذ فجر اليوم

تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 مواطناً، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف.

🔻 محافظتا غزة والشمال

تشهد مدينة غزة محاور توغل واسعة لجيش الاحتلال منذ فجر اليوم، حيث تركزت العمليات على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الشمالي الغربي (الشاطئ والمناطق المجاورة):

آليات الاحتلال تمركزت في محيط جامعة القدس المفتوحة خلف دوار القوقا، وسيطرت بالنار على المناطق المحيطة، مع وصول التغطية العسكرية حتى قرب برج الشفاء. جرى انتشال جثمان فتى من عائلة مهرة وعدد من الإصابات فجراً. كما رُصدت آلية للاحتلال شمال مفترق الحميد بشارع النصر، وسط تحذيرات من وجود قناصة ونصائح بعدم الاقتراب من المنطقة.

▪️ استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في غارة استهدفت منزل عائلة الهبيل بمخيم الشاطئ.

▪️ استشهد طفل برصاص الاحتلال في حي النصر.

▪️ استُهدف منزل لعائلة ماضي في شارع حميد وسط مخيم الشاطئ، وسُجلت إصابات وعدد من المفقودين.

▪️ الطيران الحربي شن غارات متتالية وألقى أحزمة نارية على محيط جامعة القدس المفتوحة ومناطق شمال المخيم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف طوال الليل.

المحور الشمالي الشرقي (الجلاء والمناطق المجاورة):

لليوم الثاني على التوالي لم تُسجَّل تحركات أو تقدمات جديدة لقوات الاحتلال، فيما تشهد المنطقة حركة شبه طبيعية حتى مفترق الغفري.

المحور الجنوبي (الصبرة):

تركزت عمليات الاحتلال في مناطق الصبرة والأردني، حيث فجرت عربات مفخخة صباح اليوم، كما تقدمت الآليات أمس قرب مقر وزارة الأسرى في حي تل الهوا.

🔻 وسط القطاع

▪️ استشهاد منال حمد سلامة أبو مغصيب جراء قصف استهدف منزلها شرق دير البلح.

▪️ وصول شهيدين وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جميعهم من النساء، بعد استهداف خيمة للنازحين في بلدة الزوايدة.

🔻 جنوب القطاع

▪️ وصول شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس، وهما الصيادان محمد سمير علي البردويل ونضال سمير شعبان، بعد استهدافهما في عرض البحر.

وتحذر المصادر الطبية من ارتفاع حصيلة الشهداء في ظل استمرار الغارات على مختلف مناطق القطاع، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في إمكانات الإغاثة والإسعاف.