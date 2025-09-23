38 شهيداً و190 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 38 شهيداً و190 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل القصف المكثف في جميع أنحاء القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب "الصحة"، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,382 شهيدًا و166,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم الثلاثاء، 12,823 شهيدًا و 54,944 إصابة.

وضمن تشديد الحصار وتجويع أهالي قطاع غزة، سجلت وزارة الصحة خلال الـ4 ساعة الماضية 3 شهداء و15 إصابة ضمن طالبي لقمة العيش.

وارتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,526 شهيدًا وأكثر من 18,511 إصابة.