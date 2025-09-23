كتائب القسام تُغير على تجمع للاحتلال بمدينة غزة

أفادت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية وأغارت على تجمع عسكري للاحتلال في مدينة غزة؛ أمس الإثنين.

وقالت "كتائب القسام" في تغريدات لها نشرتها عبر منصتها على "تيليغرام" وصلت "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت دبابة "ميركافاة" إسرائيلية ظهر أمس الإثنين، بقذيفتي "الياسين 105" قرب مسجد "الأنباشي حسن" في حي تل الهوى، جنوبي مدينة غزة.

ونوهت "القسام" إلى أن مجاهديها تمكنوا؛ أمس الإثنين، من الإغارة على تجمع لجنود وآليات قوات الاحتلال، والاشتباك معهم من المسافة صفر، في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة. مؤكدة: "وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه إثر استهداف بصاروخ مضاد للدروع جنوبي مدينة غزة أمس الإثنين.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال، أن الضابط شاحار نتانئيل (27 عامًا)، ويشغل منصب قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء جولاني، قُتل بعدما أصاب صاروخ مضاد للدروع من نوع "آر بي جي" دبابته جنوب مدينة غزة.

وتُواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، لليوم الـ 718 على التوالي، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وصد العدوان العسكري والرد على الإبادة الجماعية في القطاع؛ ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ومنذ ساعات فجر الثلاثاء، وصل مستشفيات قطاع غزة 29 شهيدا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 25 شهيدا في مدينة غزة.