غوتيريش: الأهوال في غزة تدخل عامها الثالث والإفلات من العقاب أساس الفوضى

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن بعض الدول تتصرف وكأن قواعد القانون الدولي لا تنطبق عليها، مؤكداً أن "الإفلات من العقاب هو أساس الفوضى"، في وقت تدخل فيه "الأهوال في غزة عامها الثالث، بنطاق من الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر".

وأضاف غوتيريش، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة، أن العالم يواجه اليوم بعد 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة نفس التحديات التي واجهها المؤسسون الأوائل، مشدداً على أن مبادئ المنظمة محاصرة وركائز السلام والتقدم تتهاوى.

وأكد أن "من دون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف فإن العالم سيعاني من الفوضى"، داعياً إلى حسم الخيار باتجاه تأكيد الضرورة الحتمية للقانون الدولي، باعتباره الضمانة الوحيدة لمنع الفوضى وحماية ملايين البشر حول العالم.

وأضاف غوتيريش أن الفظائع في قطاع غزة وصلت إلى آذان العالم أجمع، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار غوتيريش إلى أن حجم الدمار في القطاع غير مسبوق في أي صراع سابق، مؤكداً أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمدينة غزة".