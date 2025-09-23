"القسام" تدعو للتضرع إلى الله لأهل غزة

أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام دعوة لأبناء الأمة العربية والإسلامية للتضرع إلى الله تعالى لكشف الكرب ورفع الغمة عن إخوانهم الصابرين المرابطين في غزة المكلومة.

وطالبت الكتائب بالتوجه إلى الله عز وجل بركعتين خاشعتين جماعة في المساجد والساحات العامة بعد صلاة العشاء مباشرة، بدءاً من يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 (ليلة الجمعة).

كما دعت إلى ترديد الدعاء: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم" مائة مرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش حتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.