الدفاع المدني: الاحتلال يحاصر مدينة غزة ويفجر 20 عربة مفخخة يوميًّا

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن مدينة غزة تتعرض لحصار إسرائيلي خانق من جميع الاتجاهات، مع قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية والمباني السكنية.

وقال بصل، في تصريحات له، مساء الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التوغّل البري في منطقتي تل الهوى والشيخ رضوان بمدينة غزة، لا فتًا أنه يتم يومياً إدخال أكثر من 20 عربة مفخخة إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين، وتفجيرها داخل المناطق السكنية.

وتحدث بصل عن عشرات المناشدات التي تصل يوميا من عائلات محتجزة داخل بنايات سكنية في مناطق التوغّل الإسرائيلي، وأن هناك مصابين محاصرون داخل المباني، وآخرين تحت الأنقاض بعد استهداف منازلهم، ولا تستطيع الفرق الإغاثية الوصول إليهم.

وبين بصل أن الدفاع المدني عاجز عن الدخول إلى حيي تل الهوى والشيخ رضوان، بسبب شدة القصف والتوغلات، وعدم السماح لطواقمه بالوصول.

وجدّد بصل مناشدة الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب، والضغط على الاحتلال لفتح ممرات إنسانية آمنة تمكّننا من إنقاذ العائلات والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 38 شهيداً و190 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ظل القصف المكثف في جميع أنحاء القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب "الصحة"، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,382 شهيدًا و166,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويُواصل الاحتلال سياسة تدمير البنى السكنية، عبر عمليات نسف وتفجير "عربات مفخخة" في المناطق الغربية لمدينة غزة.

ويبلغ عدد سكان مدينة غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي الجمعة الماضية.

وتُشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.9 مليون مواطن، أي ما يقارب 90% من سكان قطاع غزة، تعرضوا للنزوح الداخلي منذ بداية العدوان، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.