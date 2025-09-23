توقف محطة الأُكسجين بمستشفى القدس في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقف محطة الأُكسجين الخاصة بمستشفى القدس في غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "الهلال الأحمر" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" مساء اليوم، إنه يتم العمل حاليا باستعمال أسطوانات الأُكسجين المعبئة مسبقاً؛ "والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط".

ونوه إلى أن آليات الاحتلال تتواجد حالياً عند البوابة الجنوبية لمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى بمدينة غزة. مؤكدًا: "ولا أحد يستطيع الخروج أو الدخول إلى المستشفى".

وحذرت "الجمعية"، من خطورة الأوضاع في محيط مستشفى القدس؛ "ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية". منوهة إلى أن المستشفيات يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للمرضى، وأنها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، صرح جيش الاحتلال بأنه أكمل إخلاء المستشفى الأردني في حي تل الهوى بمدينة غزة. بينما أكدت إذاعة جيش الاحتلال بأنه "أول مستشفى يتم إخلاؤه إلى خارج المدينة، حيث نُقل إلى المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن طلب إخلاء المستشفى جاء من الأردن؛ "ولم يتلقَّ أي مستشفى آخر في مدينة غزة حتى الآن أمراً رسمياً بالإخلاء".

وبيّنت: "خلال الليل وحتى ساعات الصباح (الثلاثاء)، تم إخلاء المستشفى بالكامل، بمجموع 107 أشخاص، بينهم مرضى، طاقم طبي وطاقم أردني".