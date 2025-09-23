"حماس" ترد على تصريحات ترامب: "نتنياهو" هو المعطل الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ادّعى فيها أن الحركة ترفض عروض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الحركة لم تكن يومًا عقبة في طريق التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت الحركة في تصريح وصل "الرسالة نت"، أن كل المرونة والإيجابية كانت متاحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، "إلا أن مجرم الحرب نتنياهو هو المعطّل الوحيد لكل محاولات الاتفاق".

وأضافت "حماس" أن "نتنياهو" انقلب على اتفاق يناير الماضي، وتجاهل مقترح "ويتكوف" الذي وافقت الحركة عليه، قبل أن يقوم بقصف مقر اجتماع وفد الحركة في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى الانحياز لقيم العدالة، والتدخل لإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذه الحرب.