في يومها الـ 719 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ719 من حرب الإبادة على غزة، ارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة بحق نازحين، كما نفذت عمليات نسف جديدة للمنازل في إطار الخطة الرامية لتدمير المدينة وتهجير أهلها.

سياسيا يسود ترقب لما سيسفر عنه الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة عرب ومسلمين بشأن سبل إنهاء الحرب الجارية على القطاع.

وخلال الاجتماع عرض ترامب خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وتوازيا مع ذلك، يتواصل التنديد في الأمم المتحدة بحرب الإبادة المستمرة على غزة، في وقت أكدت فيه لجنة تحقيق أممية مستقلة أن رئيس إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير الدفاع السابق حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية بالقطاع.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:15 مصادر بمستشفيات غزة: 29 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 24 بمدينة غزة

5:14 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الهمص على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

3:35 دوي انفجار عاشر فوق سفن أسطول الصمود العالمي بالبحر المتوسط

3:34 شهيدة في قصف للاحتلال على منطقة اليرموك وسط مدينة غزة

3:16 ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على منطقة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة إلى 20 شهيدا بينهم أطفال

3:08 سفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة تتعرض لعدد من الهجمات بمسيرات

2:43 قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة في أجواء تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

2:34 5 سفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة تتعرض لعدد من الهجمات بمسيرات

2:27 الإسعاف والطوارئ: 7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة

1:53 (محدث) 4 شهداء ومصابون حراء القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة خطاب في مخيم 1 النصيرات وسط قطاع غزة

1:49 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

1:40 مصابون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مبنى بلدية غزة الرئيس قرب ميدان فلسطين (الساحة) بمدينة غزة

1:38 غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:37 غارة جوية إسرائيلية في محيط مبنى بلدية غزة الرئيس قرب ميدان فلسطين (الساحة) بمدينة غزة

1:31 أسطول الصمود: طائرات مسيرة أسقطت أجسامًا مجهولة وسمعنا دوي انفجارات في المحيط بالتزامن مع تشويش على الاتصالات

1:21 غارتان إسرائيليتان على مدينة غزة

00:54 غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

00:39 قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

00:36 طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تُطلق النار باتجاه منازل المواطنين في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة