حماس: خطوة إسبانيا مهمة لوقف إبادة شعبنا في غزة

قالت حركة "حماس" إن مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال المجرم، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب.

واعتبرت "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن حظر توريد الأسلحة للاحتلال "تشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي".

وجددت الحركة مطالبتها لكافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على "كيان الاحتلال المارق"، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كافة المجالات.

وأكدت أن مقاطعة الاحتلال يأتي للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعماً لعدالة قضية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف عنيف وتفجير مدرعات مُفخخة وارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة.