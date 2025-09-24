كندا ودول أوروبية تدعو "إسرائيل" لرفع الحصار وإدخال الأدوية لغزة

دعت كندا وعدة دول أوروبية، "إسرائيل" إلى رفع الحصار المفروض على وصول الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك من وزراء خارجية كندا والنمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد وسويسرا، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد البيان على "الحاجة الملحة" لزيادة خدمات العلاج للمرضى في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ومرارًا، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بسبب الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعابر أمام المساعدات خاصة الطبية باستثناء كميات شحيحة.

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن استعدادها لتقديم الدعم المالي والكوادر الطبية أو المعدات اللازمة لعلاج مرضى غزة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ودعا البيان "إسرائيل" إلى رفع القيود المفروضة على إيصال الأدوية والمعدات الطبية، وتمكين الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني من القيام بعمليات إنقاذ حياة المدنيين.

كما دعت الدول الموقعة "إسرائيل" إلى حماية الطواقم الطبية وضمان مرورها الآمن.

ومنذ مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنع إدخال المساعدات وشحنات الأدوية ومستلزمات الصحة، كما حرم الجرحى والمرضى من الخروج لتلقي العلاج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وشدد الحصار أكثر منذ مارس/ آذار الماضي تزامنا مع استئنافه الإبادة الجماعية في غزة، فضلاً عن تدميره أغلب المستشفيات والمراكز الطبية، واستهدافه كوادر الصحة واعتقال بعضهم.