"الصحة": 37 شهيدًا و 175 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، وصول ٣٧ شهيدًا و 175 إصابة جديدة، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في التحديث اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت "الصحة" أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 65,419 شهيدًا و 167,160 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,823 شهيدًا و 54,944 إصابة.

وفيما يخص شهداء "لقمة العيش"، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 شهداء و 23 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا "لقمة العيش" الذين وصلوا المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 إصابة.