الدفاع المدني: النقل القسري لسكان غزة جريمة حرب

قال محمود بصل المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة إن الترحيل والنقل القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في القطاع يندرج ضمن المحظورات في اتفاقية جنيف.

واعتبر في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن هذا العمل يرتقي إلى جريمة حرب.

وأكد بصل أن القانون الدولي الإنساني يمنع استهداف المدنيين أو تدمير الممتلكات الأساسية لبقائهم، ويُلزم الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الظروف الملائمة للنازحين في مخيمات اللجوء.

ومنذ أيام تفترش مئات العائلات الأرض بعد أن نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقتا لها، لعدم قدرتها المادية توفير ذلك.

وشدد بصل على أن الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة للظروف المأساوية التي وضع فيها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

ودعا العالم الدولي والعربي والإسلامي العمل الجاد لوقف هذه المأساة فورا، والضغط على الإحتلال الاسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق الحرب في قطاع غزة.