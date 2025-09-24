60 شهيداً في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ فجر اليوم إلى 60 شهيداً، بينهم 41 في مدينة غزة وحدها، إضافة إلى عشرات الجرحى بعضهم في حالة خطرة.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في انتشال الضحايا ونقل الجرحى بسبب القصف المتواصل وكثافة النيران في محاور عدة من المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة من القطاع، لاسيما مدينة غزة والشمال، غارات جوية ومدفعية عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ظل الحصار وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.