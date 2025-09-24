تحذيرات من تصعيد هجمات المستوطنين مع اقتراب موسم الزيتون

حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، مراد اشتيوي، من تصعيد خطير لهجمات المستوطنين بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة ممنهجة تسعى (إسرائيل) من خلالها إلى تفريغ الأرض والسيطرة عليها.

وقال اشتيوي إن قوات الاحتلال تكمل هذا المخطط عبر تشديد الإغلاق العسكري على الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد الحواجز والبوابات العسكرية إلى نحو 1000 حاجز وبوابة، ما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة والتضييق الشديد على حركة المواطنين والمزارعين، خصوصاً في القرى المحاذية للمستوطنات والجدار.

وأكد أن الهيئة تتابع هذه الانتهاكات وتنسق مع المؤسسات الحقوقية لحماية المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم خلال الموسم.