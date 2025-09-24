تزايد الإجهاض وسوء تغذية الأطفال الخدج في غزة.. وتحذيرات من كارثة صحية

حذّر مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، د. أحمد الفرّا، من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مؤكداً أن ما يُشاع عن إدخال مواد غذائية إلى القطاع ليس سوى "ذر للرماد في العيون"، في ظل استمرار أزمة الجوع الحادة.

وأوضح الفرّا أن حالات الإجهاض بين النساء النازحات في مدينة غزة تشهد تزايداً مقلقاً، مشيراً إلى أن الأطفال الخدج هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بسوء التغذية.

وأضاف أن مستشفى ناصر يستقبل بشكل يومي حالات مرضية حرجة قادمة من مستشفيات شمال القطاع، في وقت تتعمد فيه قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى.

وأكد الفرّا أن استمرار الحصار ومنع وصول الإمدادات يهدد حياة آلاف النساء والأطفال في غزة، داعياً المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.