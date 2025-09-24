القسام تدك تجمعات الاحتلال شرق غزة وتدمر دبابة ميركفاه في تل الهوى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها واصلت عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور داخل قطاع غزة، مؤكدة تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضحت الكتائب في بيان أن مقاتليها تمكنوا أمس الثلاثاء من قصف تجمعات لقوات الاحتلال في موقع كارني شرق غزة باستخدام قذائف الهاون وصواريخ "رجوم" 114 ملم، قبل أن تنشر مشاهد لتدمير دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة.

كما أشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا يوم الاثنين دبابة "ميركافاة" إسرائيلية قرب مسجد "الأنباشي حسن" في تل الهوى بقذيفتي "الياسين 105"، ونفذوا عملية إغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غزة، حيث اشتبكوا معهم من مسافة صفر وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكدت القسام أن هذه العمليات تأتي في إطار مواصلة المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في مناطق التوغل، متوعدة بمزيد من الضربات والخسائر للجيش الإسرائيلي.