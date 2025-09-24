مجزرة جديدة في النصيرات: 13 شهيداً وعشرات الجرحى

أعلنت إدارة مستشفى العودة في النصيرات، مساء اليوم الأربعاء، أنها استقبلت جثامين 13 شهيداً غالبيتهم أشلاء، إضافة إلى 17 إصابة متفاوتة، جراء استهداف قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تجمعاً للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق وسط مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأوضحت الطواقم الطبية أن عدداً من الإصابات بحالة حرجة، ما ينذر بارتفاع حصيلة الشهداء خلال الساعات القادمة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكالة سند للأنباء:

عاجل | في أحدث حصيلة: 13 شهيدًا و17 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال بقصف نازحين داخل ملعب النجوم في محيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب المصادر عرف من شهداء المجزرة :

1 _ الشهيد / حسن محمود حسين .

2 _ الشهيد / مصطفى جمعة مطر .

3 _ الشهيدة / هالة جمعة مطر .

4 _ الشهيدة / جوري محمد مطر.

5 _ الشهيدة / فاطمة جمعة مطر .

6 _ الشهيد / جمعة محمد مطر .

7 _ الشهيدة / جمانة محمد مطر .

8 _ الشهيدة / حنان خليل العرقان .

9 _ الشهيدة / جملات عبدالحافظ الخالدي .

10 _ الشهيدة / زينب صبري بدوان .

ويأتي هذا القصف في إطار الغارات المكثفة التي يشنّها الاحتلال على مختلف مناطق القطاع منذ ساعات الصباح، ما فاقم الوضع الإنساني ورفع أعداد الضحايا بين المدنيين.