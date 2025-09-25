استشهاد مقاومين باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في طمون

استشهد فجر اليوم الخميس الشابان علاء جودت سليمان ومحمد قاسم، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة فجرًا، وحاصرت منزلًا في المنطقة الشرقية حيث كان الشهيدان متحصنين، قبل أن تعزز قوات الاحتلال اقتحامها بآليات عسكرية وطائرات مسيّرة.

وخاض الشهيدان اشتباكًا مسلحًا استمر لعدة ساعات، أطلقت خلاله قوات الاحتلال ثلاث قذائف "إنيرجا" تجاه المنزل، ما أدى إلى استشهادهما.

وأعلنت قوات الاحتلال البلدة منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الحدث.