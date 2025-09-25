إيطاليا تعلن مرافقة أسطول المساعدات إلى غزة بسفينتين حربيتين

أكد وزير الدفاع الإيطالي أن حكومته تدعم الجهود الإنسانية الهادفة لإغاثة سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بلاده نقلت بالفعل أطنانًا من المواد الغذائية إلى هناك.

وأوضح الوزير أن سلامة المواطنين الإيطاليين الموجودين على متن سفن أسطول الصمود تمثل "مصدر قلق أساسي" عند دخولهم إلى المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ضمان وصول المساعدات إلى القطاع بأمان.

وأعلن عن قرار بلاده إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية الإيطالية لمرافقة الأسطول المتجه إلى غزة، ضمن مهمة لحمايته من أي تهديد محتمل، مشددًا على أن روما "لن تسمح بوقوع أي مكروه بحق مواطنيها".

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن إيطاليا عززت وجودها العسكري في إستونيا عبر نشر أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"، وذلك في إطار التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).