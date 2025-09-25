الصحة للرسالة: المنظومة الصحية بغزة كارثية ومعرضة للانهيار

حذّر د. فضل نعيم، رئيس مستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، من الوضع الصحي الكارثي الذي تعيشه المدينة وشمال القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نعيم لـ"الرسالة نت" أن المستشفيات في غزة، وفي مقدمتها مستشفى الأهلي، تعمل في ظروف بالغة القسوة نتيجة القصف المتواصل، واستهداف المنشآت الطبية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وأشار إلى أن أعداد الشهداء والجرحى تتزايد يوميًا بشكل يفوق قدرة الطواقم الطبية المنهكة، في وقت باتت فيه أقسام العناية المركزة ممتلئة بالكامل، وغرف العمليات تعمل دون توقف، فيما يعاني آلاف المرضى من غياب العلاج اللازم، وخاصة مرضى السرطان والكلى والأمراض المزمنة.

وأكد رئيس مستشفى الأهلي أن ما يجري في غزة وشمالها يُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، لا تقتصر على القصف والقتل المباشر، بل تمتد إلى قتل المرضى والجرحى بالحصار ونقص الدواء والغذاء.

وختم نعيم بتوجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي ومنظمات الصحة والحقوق الإنسانية، للتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وفتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة، مؤكدًا أن أي تأخير يعني المزيد من الأرواح التي ستُزهق بلا ذنب.