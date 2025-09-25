الزير: تضحيات غزة غيّرت مواقف العالم والاعترافات بدولة فلسطين

أكد ماجد الزير، رئيس المجلس السياسي الأوروبي الفلسطيني، أن جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما رافقها من تضحيات جسام، ومعاناة ودماء الشهداء والجرحى وتهجير مئات الآلاف على مرأى ومسمع العالم، كانت من أبرز الأسباب التي أحدثت تغييراً جذرياً في مواقف الدول، وأفضت إلى اعترافات متتالية بدولة فلسطين، واصفاً ذلك بالإنجاز النوعي الذي يحمل تداعيات إيجابية سياسية وقانونية وشعبية واقتصادية، إذا ما تم استثماره بخطوات عملية على الأرض.

وحذّر الزير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من أن تتحول هذه الاعترافات إلى مشهد "أوسلو متجدد"، بما يحمله من منزلق سياسي خطير بكل سلبياته، إذا لم يقترن بتحرك فلسطيني مسؤول يترجم التضحيات إلى مسار وطني حقيقي.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، بتضحياته وصموده، يستحق مشهداً قيادياً يعبر فعلاً عن طموحاته وإرادته، ويتعامل مع التحولات الدولية بشكل يمنح القضية الفلسطينية قوتها وصدقيتها في المطالبة بإنهاء الاحتلال وتحقيق العودة الكاملة للاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وشدد الزير على أن الأولوية الفلسطينية الداخلية اليوم تتمثل في ترتيب البيت الفلسطيني، بما يمكّن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من قول كلمته حول من يمثله، بعيداً عن الاصطفافات الحزبية والفصائلية.

كما دعا إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي انتخابي، باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكداً أن هذا الاستحقاق لا يحتمل المماطلة.

واختتم ماجد الزير بالتأكيد أن ملف التوريث السياسي، المتمثل في تعيين نائب رئيس على مقاسات فصائلية، ليس مسلّماً به ولم يُقفل بعد، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بفرض قيادة فوقية لا تعبّر عن إرادته الحرة.