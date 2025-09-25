الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يفاقم معاناة النازحين في الجنوب ويعمّق الأزمة الإنسانية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الخميس، تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين جراء سياسة التهجير القسري التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق السكان المدنيين، ما أدى إلى انهيار غير مسبوق في الواقع الإنساني داخل القطاع.

وأوضح "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي، أن محافظات الوسطى والجنوب، ولا سيما منطقة المواصي، امتلأت بالكامل ولم تعد قادرة على استيعاب مزيد من النازحين، مشيرًا إلى انتشار الخيام العشوائية بين المكاره الصحية وعلى قارعة الطرق في ظروف تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة.

كما لفت إلى الارتفاع الكبير في أسعار النقل والمواصلات، وانعدام توفر خيام جديدة في ظل منع الاحتلال إدخالها عبر المعابر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القليل المتوفر منها بشكل يفوق قدرة المواطنين.

وأضاف "الإعلامي الحكومي" أن الوضع الأمني يشهد تدهورًا نتيجة سياسة هندسة الفوضى التي ينتهجها الاحتلال، عبر دعم العصابات الإجرامية بالسلاح والغطاء الناري، الأمر الذي يضاعف المخاطر على النازحين ويهدد سلامتهم.

وأشار إلى استمرار الاستهدافات الإسرائيلية ضد النازحين خلال حركتهم نحو الجنوب، حيث استقبلت مستشفيات المنطقة مئات المصابين جراء تلك الاعتداءات، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة بـ"الإبادة الجماعية" كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لوقفها وتوفير الحماية للسكان المدنيين.