غارات إسرائيلية على صنعاء والدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لها

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الخميس، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام يمنية بسماع أصوات انفجارات، دون تفاصيل أوفى.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهجوم استهدف مواقع ومعسكرات لجماعة "الحوثي".

وقال مصدر في القوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيلات جوية إسرائيلية شاركت في العدوان على صنعاء، وأجبرت التشكيلات على المغادرة قبل تنفيذ أي غارات، ما دفع الاحتلال إلى اللجوء لاستخدام سلاح البحرية في استهداف العاصمة.

ويأتي هذا في ظل استمرار جماعة "أنصار الله" اليمنية بإطلاق الصواريخ والمسيرات على الكيان الإسرائيلي ردًا على حرب الإبادة والتجويع التي تشنها "إسرائيل" ضد قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أصيب نحو 20 إسرائيليًا، بعضهم بحالة حرجة، جراء انفجار مسيرة يمنية استهدفت فندقًا في مدينة "إيلات" جنوب الكيان الإسرائيلي.