مئات المغاربة يتظاهرون دعما لـ"أسطول الصمود" ويطالبون بحمايته

تظاهر مئات المغاربة بمدينتي طنجة ومراكش، دعما لأسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وشارك محتجون مغاربة، مساء الخميس، في وقفة احتجاجية بمدينة طنجة بدعوة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة، رفعوا فيها لافتات تطالب بوقف الإبادة وحماية "أسطول الصمود".

وشهدت مراكش وقفة مماثلة دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين.

ورفع المشاركون لافتات تطالب الدولة المغربية بحماية أسطول الصمود الذي يشارك فيه حقوقيون وأطباء وتقنيون مغاربة.

وانتقدوا من خلال شعاراتهم ما وصفوه بـ"عجز المنتظم (المجتمع) الدولي على توقيف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بغزة".

ومنذ أيام، تبحر نحو 50 سفينة ضمن "أسطول الصمود" نحو القطاع، محملة بمساعدات إنسانية ولا سيما مستلزمات طبية، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن مدني.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره "إسرائيل" منذ 18 سنة.

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بطائرات مسيّرة.