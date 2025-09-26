لارتكابه جرائم حرب.. سلوفينيا تقرر منع نتنياهو دخول أراضيها

أعلنت سلوفينيا، الخميس، منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول أراضيها، على خلفية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه لارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، عبر حسابها الرسمي في منصة شركة "إكس".

وقالت الوزارة: "اتخذت الحكومة اليوم إجراءً ضد نتنياهو، في أعقاب الإجراءات التي اتُخذت سابقًا ضد وزيرين إسرائيليين متطرفين"، في إشارة الى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، منعت سلوفينيا بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها.

وأضافت الوزارة: "يُدرك الرأي العام أن هناك إجراءات جارية ضده (نتنياهو) لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من بين أمور أخرى، خلصت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 إلى أن العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وتابعت: "بهذا القرار، تُرسل الحكومة رسالة واضحة إلى دولة إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الاحترام الدائم لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي".

وأردفت: "بهذا الإجراء، تُؤكد سلوفينيا التزامها بالقانون الدولي، وقيم حقوق الإنسان العالمية، وسياسة خارجية مبدئية ومتسقة".

والعام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بشبهة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.