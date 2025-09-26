إيطاليا ترسل سفينة حربية ثانية لمرافقة أسطول الصمود

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو عن إرسال سفينة حربية ثانية لمرافقة أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة المحاصر لإيصال مساعدات إنسانية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أطلع كروسيتو، الخميس، البرلمانيين على الإجراءات التي يتخذونها بشأن أسطول الصمود العالمي.

وقال كروسيتو: "أرسلنا سفينة، وأخرى في طريقها، مستعدة لأي طارئ".

وأكد أنهم سيواصلون العمل لمنع أي حوادث على متن الأسطول، وأن الوضع "مقلق".

وأضاف: "لا يمكننا ضمان سلامة مواطنينا إذا دخلوا المياه الإقليمية لدول أخرى".

وشدد على أن هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت سفنا في الأسطول، الأربعاء، "غير مقبولة".

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بطائرات مسيّرة.