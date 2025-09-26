حماس: الوحدة سبيلنا لحماية القضية والمقاومة حق طبيعي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل، هو السبيل الوحيد لحماية القضية الفلسطينية، والتصدي لمشاريع الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان لها، الخميس، إن المقاومة الفلسطينية مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها، من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقّه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرّت بذلك الشرائع والقوانين الدولية.

وشددت على أنه لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا، لا سيما في ظلّ ما يتعرّض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة حشية، وما يقترفه المستوطنون المسلّحون وجيش الاحتلال من جرائم واعتداءات في الضفة الغربية.

كما رفضت الحركة التعدي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، معتبرة ذلك "خضوعًا مرفوضًا لإملاءات ومشاريع خارجية".