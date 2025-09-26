في يومها الـ 721 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ721 من حرب الإبادة على غزة، تواصل إسرائيل قصفها مدن وأحياء القطاع برا وجوا، بعد يوم سجّل استشهاد 57 فلسطينيا منذ فجر الخميس، في غارات إسرائيلية وفق ما أفادت مصادر بمستشفيات غزة.

سياسيا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إن التوصل لصفقة تبادل بات قريبا جدا.

وفي السياق، حذر 178 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس نتنياهو من أن أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية المحتلة سيقوّض تقدم إسرائيل نحو التطبيع ويهدد استقرار الأردن.

في ملف آخر، يواصل أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة رحلته في البحر المتوسط وسط استعداد إسبانيا لإرسال سفينة عسكرية لمرافقة الأسطول ردا على تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك.

آخر التطورات

ارتقى 6 شهداء وسجلت إصابات، جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة والمتواصلة شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، أنه تم الإبلاغ عن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 370 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.

وقال لازاريني، في تصريح صحفي، الخميس، "إنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون العدد أكبر، لكن من الصعب الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع".

وأضاف أن الوكالة فقدت 410 موظفين ما بين شهيد ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأونروا ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين.

واستهدف قصف مدفعي شمال حي النصر غرب مدينة غزة.

5:39 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

1:22 غارتان إسرائيليتان على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:58 طواقم الدفاع المدني تنقذ طفلة وتنتشل شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة (أبو توهة) في مخيم الشاطئ غرب غزة