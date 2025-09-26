حماس: ارتقاء 251 صحفيًا منذ بداية الحرب جريمة نكراء

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ارتقاء 251 شهيدًا صحفيًا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، هو جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشي أمام سمع وبصر العالم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" ، يوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، أن هذه الجرائم البشعة بحق الصحفيين في غزَّة لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في حجب الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الفاشية وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وحمّلت الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب ضدّ الصحفيين الفلسطينيين وضدّ أبناء شعبنا في القطاع على مدار 23 شهرًا.

وأكدت أن الدعاية الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل قد فشلت في تحقيق أهدافها، وتهاوت أمام عدالة قضيتنا وصمود شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وثمنت عاليًا المواقف المتضامنة مع الصحفيين والإعلاميين في فلسطين.

ودعت حماس كل الوسائل الإعلامية العربية والإسلامية والدولية إلى مواصلة دورها في تغطية جرائم الاحتلال، والانحياز إلى عدالة قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة.

وطالبت الاتحادات والنقابات الصحفية حول العالم بتصعيد حراكها المتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والعمل بكل الوسائل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحافة والإعلام الدولي إلى قطاع غزَّة لنقل الحقيقة إلى العالم.

وحثت المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية على إدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في فلسطين، وتحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضدّ قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزَّة.

وترحّمت حماس على أرواح الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني، وهم يؤدّون رسالتهم الإعلامية النبيلة.

وبعثت بتحيّة فخر واعتزاز إلى كل الإعلاميين والصحفيين الذين يواصلون دورهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الإرهابي أمام العالم.