استطلاع: 63% من "الإسرائيليين" يخشون الاعتراف بفلسطين

أظهرت نتائج استطلاع، اليوم الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يشعرون بالقلق من الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على "إسرائيل".

الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، كشف أن 63% من الإسرائيليين يشعرون بالقلق من سلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

وتأتي هذه النتائج في وقت تعلن فيه دول غربية، مثل فرنسا، بلجيكا وكندا والمملكة المتحدة، اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية والثقافية، أشار الاستطلاع إلى أن 59% من الإسرائيليين قلقون من احتمال إبعاد إسرائيل عن هذه الفعاليات العالمية.

وأصدرت منظمات دولية تحذيرات من استبعاد "إسرائيل" من بعض الفعاليات بسبب سياساتها في غزة.

أما فيما يخص مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فقد أبدى 53% من الإسرائيليين دعمهم للمقترح.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة مؤلفة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط، شملت إنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس، وعرضها على عدد من القادة العرب والمسلمين.

وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر شاركت في الاجتماع أو اطلعت على مضمونه، قدم ترامب، إلى جانب مستشاره ويتكوف، المخطط يوم الثلاثاء لمجموعة من القادة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل لتفادي أي آثار سلبية على إسرائيل دوليًا.

وشدد ترامب أمام الحضور على أن استمرار النزاع يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنهاء العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لإدارة المرحلة التالية بعد انتهاء الصراع.