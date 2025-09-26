نازحو غزة يكبّرون ردًا على بثّ خطاب نتنياهو عبر مكبّرات الصوت

ردّد النازحون الفلسطينيون في مخيمات النزوح بقطاع غزة هتافات التكبير والتهليل، عقب قيام جيش الاحتلال ببث خطاب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر مكبّرات الصوت في محيط تجمعاتهم.

وأثارت الخطوة موجة رفض واسعة، حيث شبّه فلسطينيون هذا السلوك بممارسات الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي كان يستخدم مكبّرات الصوت لبث خطاباته في معسكرات الاعتقال.

وعدّ ناشطون فلسطينيون بثّ خطاب نتنياهو في أجواء النزوح والمعاناة شكلًا من أشكال الحرب النفسية التي يشنّها الاحتلال ضد المدنيين، وتجسيدًا لما وصفوه بـ”جنون العظمة”.