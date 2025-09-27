في يومها الـ 722 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

أفاد مستشفى العودة في غزة باستشهاد 9 وإصابة آخرين فجر اليوم في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت مستشفيات القطاع أعلنت استشهاد 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال، 30 منهم في مدينة غزة وحدها. وقالت المستشفيات إن من بين الشهداء 11 من منتظري المساعدات بينهم طفلان.

ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، تتفاقم مأساة التجويع، حيث أعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى، وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج. وأفاد المصدر الطبي بزيادة عدد حالات سوء التغذية التي تصل إلى المستشفى بشكل يومي، في ظل استمرار حالة المجاعة.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه، مشيرا إلى أن بقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة وأن إسرائيل ستنهي المهمة في أسرع وقت ممكن، حسب تعبيره.

في المقابل، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الفلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي خطاب نتنياهو وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن مكان نتنياهو الحقيقي "هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة".

وأكد في تصريحات لقناة الأقصى على أن "الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو".

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

3:24 غارة جوية إسرائيلية غربي مدينة غزة

3:19 آليات الاحتلال تُطلق النار شرقي مدينة غزة

3:19 قصف مدفعي إسرائيلي على حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة

3:00 (محدث) 6 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

2:57 غارة جوية إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:54 3 شهداء وإصابتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو ركاب في منطقة الثعابين بالزوايدة وسط قطاع غزة

1:49 مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار في محيط شارع النصر غربي مدينة غزة

1:43 قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على حي النصر ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

1:38 آليات الاحتلال تطلق النار في المناطق الشمالية لمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

1:36 (محدث) 4 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

1:29 شهداء ومصابون معظهم من الأطفال والنساء بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

00:53 قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:51 غارة من مسيرة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة

00:42 قوات الاحتلال تفجر مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

00:39 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على مدينة غزة