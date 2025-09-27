روما.. مسلمون يتظاهرون لوقف الإبادة "الإسرائيلية" في غزة

شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة نظمها مسلمون عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ عامين.

وتجمع المشاركون في ميدان "فيتوريو"، حيث أدوا صلاة الجمعة بداية، ومن ثم قاموا بالدعاء لفلسطين.

وعقب ذلك، نظموا مسيرة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في حق الفلسطينيين بغزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كتبوا عليها "المسلمون لن يصمتوا"، كما حملوا نعشا رمزيا لطفل ملفوف بكفن.

وحمل المشاركون لافتات أخرى كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"العدالة لفلسطين"، و"إسرائيل إرهابية"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"لا سلام دون عدالة لفلسطين".