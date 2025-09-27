آلاف المتظاهرين بنيويورك يحتجون ضد الإبادة الجماعية في غزة

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية مظاهرات احتجاجية ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، وضد مشاركة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجمع، الجمعة، آلاف المتظاهرين في ميدان تايمز، الذي يعد أكثر نقاط نيويورك ازدحاماً، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وتدين زيارة نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة.

وحمل بعض المتظاهرين مجسما لنتنياهو مرتدياً زيّ السجن، كُتب عليه "مجرم الحرب نتنياهو".

وبعد إلقاء الكلمات وترديد الشعارات في ميدان تايمز، انطلق المحتجون في مسيرة نحو زقاق 42 والشارع الخامس، وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة.