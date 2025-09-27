التجمع الوطني للقبائل والعشائر يثمّن مواقف العائلات الثابتة في وجه محاولات الاستقطاب

أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بياناً أكد فيه تقديره العالي لصمود العائلات الفلسطينية التي واجهت محاولات الاحتلال استدراجها للتعاون والعمالة، مفضلةً البقاء على أرضها متمسكةً بالكرامة والهوية الوطنية.

وأشاد التجمع بموقف عائلة بكر التي أعلن مختارها رفضه القاطع لأي محاولة للزج بأبنائها في صفوف قوات الاحتلال أو العمل كأداة بيده، مؤكداً: "لن نكون جزءاً من جيش العدو ولا من عملائه".

واعتبر التجمع أن هذه المواقف تمثل "درعاً شريفاً يحافظ على وحدة المجتمع الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال لزرع الفتنة والتفتيت".

كما وجّه التحية إلى جميع العائلات التي أعلنت براءتها من "المجرمين والقتلة"، مشدداً على أن النسيج الاجتماعي والقبلي يشكل صمام أمان للشعب الفلسطيني وركيزة أساسية في مواجهة المخططات الرامية إلى تفكيكه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ثبات العشائر والقبائل والعائلات على قيم الشرف والوفاء للأرض هو الضمانة الحقيقية لبقاء القضية الفلسطينية حية ووفاءً لتضحيات الشهداء.