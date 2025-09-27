عائلتا بكر ودغمش ترفضان عروض الاحتلال بتشكيل عصابات تعمل لصالحه

أكد د. علاء الدين العكلوك، القيادي في التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن الاحتلال حاول التواصل مع عائلتي دغمش وبكر لتشكيل عصابات إجرامية تعمل تحت إمرته، إلا أن الرد كان "حاسماً وجازماً: لن نكون عملاء ولن نعمل ضد الوطن".

وأوضح العكلوك لـ "الرسالة نت" أن العائلات التي انخرط بعض أبنائها في مثل هذه التشكيلات "تبرأت منهم، وعملت على عزلهم"، مشيداً بمواقف العوائل الفلسطينية التي وصفها بأنها "مقاومة، مناضلة، متجذرة في أرضها، ومنشأة الثورة".

وأضاف أن هذه المواقف النبيلة تعكس أصالة الشعب الفلسطيني الذي "تليق به الحرية ويليق به الاستقلال".

بدوره كشف مختار عائلة بكر، مروان بكر، في تصريح خاص لصحيفة الرسالة، أن دولة الاحتلال تواصلت معه وعرضت عليه البقاء في مدينة غزة مقابل التعاون معها، إلا أنه رفض بشدة قائلاً: "أنتم تعملون وتقتلون وتهجرون وتشردون، وجيشتم كل العملاء معكم؛ منذ 100 عام لم نعمل معكم ولن نعمل".

وأشار بكر إلى أن عائلته شأنها شأن عائلة دغمش التي رفضت هي الأخرى عروض الاحتلال، مؤكداً أن "تاريخ غزة يشهد بأنها تلفظ كل عميل ومتخابر مع الاحتلال".

وأضاف مختار عائلة بكر أن الاحتلال "يهدم المنازل فوق رؤوسنا منذ ليلة الأمس وحتى الصباح"، مؤكداً في الوقت نفسه: "الموت أشرف لنا".