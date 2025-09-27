المركز الفلسطيني للإعلام يودّع الصحفي الشهيد محمد الداية

ودّع المركز الفلسطيني للإعلام صباح اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، الصحفي محمد الداية الذي ارتقى شهيدًا إثر استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليضاف إلى قائمة طويلة من أبناء الأسرة الصحفية الذين تجاوز عددهم 250 شهيدًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأكد المركز أن الزميل الشهيد عمل بإخلاص وتفانٍ في منصاته الإعلامية رغم ظروف حرب الإبادة، لينقل للعالم صورة معاناة المدنيين تحت القصف، مدركًا حجم المخاطر التي تهدد حياته في كل لحظة.

وأوضح أن اغتيال الداية يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين لإسكاتهم ومنعهم من أداء رسالتهم الإنسانية، مذكّرًا بأن الشهيد هو الصحفي الثالث من طاقم المركز الذي يرتقي خلال هذه الحرب، بعد الدكتور رزق الغرابلي مدير مكتب المركز في غزة، والدكتور رفعت العرعير رئيس قسم السوشيال ميديا باللغة الإنجليزية.

وشدد المركز على أن استهداف الصحفيين جريمة حرب واضحة ومحاولة يائسة من الاحتلال للتعتيم على جرائمه، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى شاهدًا على الحقيقة التي يحاول الاحتلال طمسها.