ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 252 بعد استشهاد محمد الداية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي صدر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، عن ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 252 صحفياً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الزميل الصحفي محمد الداية، العامل في المركز الفلسطيني للإعلام، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال.

وأكد المكتب أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يتم بشكل "ممنهج"، مشددًا على أن ذلك يهدف لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة الأجسام الصحفية حول العالم إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الإعلاميين الفلسطينيين، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات. كما حمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وعددًا من الدول الأوروبية، بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية عن المشاركة في ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية".

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحرية الصحافة، بالتحرك الجاد لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية، إلى جانب الضغط لوقف استهداف الصحفيين وحمايتهم خلال عملهم المهني.

واختتم البيان بالدعاء بالرحمة للشهداء الصحفيين والشفاء للجرحى، مؤكدًا أن الصحافة الفلسطينية ستواصل رسالتها رغم كل محاولات القمع والإبادة.