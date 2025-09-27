غزة.. أكثر من 55 شهيدًا في قصف متواصل منذ فجر اليوم

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 إلى أكثر من 55 شهيدًا وفق تقديرات أولية مرشحة للارتفاع، جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مختلف مناطق القطاع.

شمال ومدينة غزة

شهدت مدينة غزة ومحيطها أعنف الهجمات، حيث استُهدفت شقة لعائلة البنا في شارع الوحدة كانت تؤوي ثلاث عائلات نازحة (ياسين، المصري، لولو)، ما أدى لاستشهاد رامي موسى لولو. كما استهدفت الغارات محيط عيادة وكالة الغوث في مخيم الشاطئ، ما أسفر عن سقوط شهداء بينهم أم تحسين وأطفالها من عائلة الضعيفي.

وفي مخيم الشاطئ أيضًا، استشهد 6 مواطنين من عائلة بكر، فيما وصل إلى مستشفى المعمداني 17 شهيدًا، بينهم 11 من عائلة الشرفا، إلى جانب شهيد من حي الشجاعية وخمسة آخرين في استهدافات متفرقة.

كما أسفر القصف عن انتشال جثماني شهيدين في منطقة الرمال، واستهداف عمارة أبو غزة على شارع البحر، وثلاثة منازل قرب مطعم أبو حصيرة غرب المدينة، إلى جانب غارات على جنوبي غزة واستهداف عمارة في ساحة الشوا شرق المدينة.

وسط القطاع

في النصيرات، ارتقى 9 شهداء من عائلة الجمل بينهم نساء وأطفال، أبرزهم:

عبد الرحمن محمد الجمل وزوجته.

الأطفال: زينب، يوسف، هدى، مريم.

الدكتور خالد أصلان، إضافة إلى أقارب آخرين.

كما استشهد 4 بينهم طفلان في قصف بمسيرة إسرائيلية شمال النصيرات، هم:

الطفل محمد عبد المؤمن الفقي.

الطفل محمد عبد الله يونس (الدعالسة).

محمد أحمد الجمل.

ساري العقرب.

وفي دير البلح استشهد مواطن في قصف بطائرة مسيرة على شارع أبو عريف. كما ارتقى الصحفي محمد الداية في استهداف إسرائيلي، لترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب إلى 252 شهيدًا.

بالقرب من نتساريم وسط القطاع، استشهد 3 مواطنين بنيران الجيش الإسرائيلي، عرف منهم:

إبراهيم علي عمر دهمان.

إبراهيم محمد إبراهيم أبو محروق.

جنوب القطاع

استقبل مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ الصباح عددًا من الشهداء، عُرف منهم:

بشير يوسف أبو عرمانة.

كفاح صابر مسلم قديح.

سليمان صلاح شيخ العيد.

أسامة هشام يوسف حجازي.

محمد عبد السلام فسيفس.

ختام أكرم أبو كرش وطفلتها جنى.

عادل زاهد أحمد.

كما استشهد عبد الحي نايف عوض من حي الأمل جراء قصف على طبريا، إضافة إلى محمد البشيتي في استهداف قرب شاليه أطياف شمال غرب خان يونس.

تحذيرات ميدانية

تتواصل التحذيرات من خطورة التحرك في محيط مفترق الخور قرب مستشفى القدس، إضافة إلى مقر الإذاعة والتلفزيون ودوار الـ17 في غزة، حيث تتمركز آليات الاحتلال وتواصل إطلاق النار والقصف المدفعي.