الشيخ نعيم قاسم: المقاومة تعافت جهادياً ولن نسمح بنزع سلاحها.. وغزّة تواجه الاحتلال نيابة عن العالم

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمته خلال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، أنّ المقاومة "لن تسمح بأي محاولة لنزع سلاحها"، مشدداً على أنّ "نزع السلاح يعني نزع القوة وتلبية لمطلب (إسرائيل) وتحقيق أهدافها".

وقال قاسم إنّ المقاومة واجهت حرباً كبرى شُنّت عليها بأداة إسرائيلية وبدعم أميركي وأوروبي غير مسبوق، لكنّها خرجت منها أقوى وأكثر جهوزية، موضحاً أنّ "المقاومة تعافت جهادياً وهي اليوم مستعدة لأي مواجهة مقبلة".

◼ حول الحرب الأخيرة ومعركة "أولي البأس":

أشار الشيخ قاسم إلى أنّ المقاومة صمدت في المعركة التي استمرت 64 يوماً، وأوقفت اندفاعة العدو.

لفت إلى أنّ الاحتلال لم ينجح بتحقيق أهدافه لا عسكرياً ولا سياسياً، وأنّ الشعب أثبت حضوره من خلال التشييع المليوني للقادة الشهداء وصموده في القرى المواجهة.

أوضح أنّ المقاومة تمكّنت من إعادة ترميم مئات آلاف المنازل، وخوض الانتخابات البلدية بنجاح، ما دلّ على قوتها وتجذرها في المجتمع.

◼ القضية الفلسطينية والموقف من غزة:

شدّد على أنّ فلسطين تبقى القضية المركزية للأمة.

قال إنّ "العظماء في غزة وفلسطين يواجهون الاحتلال نيابة عن العالم"، مؤكداً أنّ (إسرائيل) فشلت طوال عامين في تحقيق أهدافها.

◼ الوضع اللبناني:

دعا الحكومة اللبنانية إلى القيام بواجبها في إعادة الإعمار وتخصيص الموازنات لذلك.

طالب بتطبيق اتفاق الطائف، وإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها.

شدّد على أنّ السيادة الوطنية تمرّ عبر منع بقاء الاحتلال في لبنان.

◼ عن نهج القادة الشهداء:

اعتبر أنّ نهج السيد حسن نصر الله خالدٌ باقٍ، وأنّ حضوره بعد استشهاده بات ساطعاً.

أكّد أنّ الشهيد هاشم صفي الدين كان عضداً للسيد نصر الله، وأنّ من استشهدوا معهم نالوا وسام الشرف.

شدّد على أنّ حزب الله سيبقى على العهد الذي تركه القادة الشهداء، ولن يتخلى عن المقاومة والسلاح.

وختم قاسم بالتأكيد على أنّ المقاومة التي أسسها الإمام موسى الصدر لا يمكن أن تنهزم، وأنّها ستبقى السند الأساسي للأمة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق النصر.