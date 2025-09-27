الصحفي يحيى اليعقوبي يفوز بجائزة هيكل للصحافة العربية عن تغطيته حرب غزة

تُوّج الزميل يحيى اليعقوبي، الصحفي في صحيفة فلسطين، بجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لدورة عام 2025، عن ملف يضم أبرز أعماله التي وثّقت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأُعلن عن فوز اليعقوبي خلال حفل نظمته مؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين المصريين بمقر النقابة في القاهرة، بحضور نخبة من كبار الصحفيين المصريين. ويُعدّ هذا التكريم من أرفع الجوائز الصحفية في العالم العربي، ويهدف إلى تشجيع التميز المهني للصحفيين العرب.

وشمل حفل هذا العام تكريم ثلاثة صحفيين آخرين: سلمى عبد العزيز من السودان عن تحقيقاتها الاستقصائية حول الجوع والحرب في السودان، ويوسف عقيل من مصر عن صحافة البيانات وملفاته حول استهداف الصحفيين في غزة. وارتفع بذلك إجمالي المكرمين منذ انطلاق الجائزة إلى 21 صحفياً وصحفية.

وقال اليعقوبي، في كلمة مسجلة من خيمة نزوحه في غزة: "قبل أيام قليلة خرجت من تحت الأحزمة النارية بمدينة غزة إلى وجهة نزوح جديدة، والحرب لا تفرق بين صحفي وأي إنسان آخر لأن الكل مستهدف". وأضاف: "نحن في الصحافة أصبحنا الهدف الأول لأننا من ينقل الصورة والصوت والكلمة".

وأكد اليعقوبي أن الجائزة تمثل انتصاراً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وأهداها لعائلته ولأبناء شعبه. كما شدد على ضرورة استمرار الصحفيين في الميدان رغم الصعوبات، معرباً عن أمله في انتهاء الحرب واللقاء بالحضور من الصحفيين المصريين في غزة ليروي لهم القصص مباشرة.

ويحمل اليعقوبي سجلاً حافلاً بالجوائز، من بينها جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، وجائزة بيت الصحافة، وتكريمات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والاتحاد الأوروبي.