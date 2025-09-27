حماس تدين مجزرتين للاحتلال بغزة واستشهاد نحو 100 مدني بينهم أطفال

أدانت حركة حماس اليوم السبت، الاحتلال "الإسرائيلي" بعد ارتكابه مجزرتين جديدتين في قطاع غزة، إحداهما في حي الدرج بمدينة غزة، والأخرى في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد نحو مائة مدني منذ صباح اليوم، بينهم أطفال.

وقالت الحركة إن هذا التصعيد الوحشي يمثل رسالة تحدٍّ من مجرم الحرب نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة العجز الدولي عن حماية المدنيين.

وأكدت حماس أن ما يجري في غزة يعكس فشلاً ذريعاً للمنظومة الدولية والأممية في الوفاء بواجباتها القانونية تجاه المدنيين وحمايتهم من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال، ومحاسبة قادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.